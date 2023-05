Torna dopo la pandemia il tradizionale e atteso appuntamento musicale con il festival corale internazionale organizzato dall’Associazione Santa Cecilia in programma domani, martedì 30 maggio, alle 20 nella Chiesa del S.S. Redentore di Arborea.

Una messa in scena con testi e musica voluta fortemente dal Parroco Don Silvio Foddis e dalla Choral Academy con il patrocinio del Comune di Arborea guidato da Manuela Pintus, e con il sostegno della Pro Loco, della Cooperativa Produttori, della Banca di Credito Cooperativo, del Vivaio Peterle e della storica industria casearia Arborea.

Protagonisti d’eccezione dell’edizione 2023 lo straordinario ensemble tedesco Neuer Kammerchor dello Schiller Gymnasium di Heidenheim diretto da Thomas Kammel, composto da voci di eccezionale maestria che renderanno magica l’iniziativa che da oltre dieci anni si ripete ad Arborea grazie all’impegno del M° Riccardo Zinzula, direttore della Corale Santa Cecilia ed anima instancabile di varie Scuole Civiche di Musica.

Il maestro Kammel è stato il leader musicale dell’Oratorienchor Heidenheim per più di 15 anni fino al suo arrivo nel 2015 come direttore del prestigioso Oratorienchor Ulm.

Le sue attività musicali lo hanno portato ad esibirsi in Francia, Belgio, Italia, Romania, Lettonia, Gran Bretagna, Armenia, Argentina, Sudafrica, Namibia, Brasile, Albania, Macedonia, Bulgaria, Estonia e Finlandia e in tantissime Cattedrali delle più importanti capitali straniere,

Composto da oltre 60 giovani cantori la formazione tedesca, che ha sede nella Germania meridionale, ha tenuto oltre 500 concerti e partecipato a concorsi e tournée concertistiche in tutto il mondo.

Grazie all’ampia gamma di generi del suo repertorio, che comprende canzoni popolari, gospel, canti sacri e operette, il coro ha spesso vinto medaglie d’oro e piazzamenti prestigiosi nei vari Continenti visitati.

Quest’anno sarà fondamentale l’apporto della Corale Santa Cecilia, gruppo polifonico affermato da oltre quattro lustri e reduce da importanti successi a livello nazionale ed internazionale, e del coro giovanile entrambi diretti da Riccardo Zinzula grazie al quale hanno riscosso lusinghieri successi in Spagna, al festival di Lloret de Mar, in Emilia Romagna nel 2022, in Veneto, nel Lazio ed in tante altre regioni e suggestive località della Penisola.

L'ingresso è libero.

L.P.

