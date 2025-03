L’iconica Loredana Bertè sarà una delle artiste che animerà l’estate della città della Riviera del Corallo. La cantante salirà sul palcoscenico dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero il prossimo 26 luglio in occasione del tour “50 da ribelle” , un appuntamento per festeggiare mezzo secolo di carriera.

«Questa estate sarà caldissima», ha annunciato ai suoi fan con un messaggio postato sulla sua pagina Facebook. I biglietti sono già disponibili per i tanti appassionati della sue canzoni e della sua voce inconfondibile che ha segnato la storia della musica italiana. Uno spettacolo che si preannuncia sold out in un periodo di maggior afflusso turistico.

Il suo repertorio vastissimo proporrà brani celebri dagli esordi fino a quelli più recenti, come “Cosa ti aspetti da me” e “Pazza”, pezzi apprezzati anche dal pubblico più giovane. Loredana Bertè con il suo genere e stile ha saputo attraversare le generazioni.

