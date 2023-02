Le sue colonne sonore cinematografiche hanno fatto sognare diverse generazioni, rendendo alcuni grandi capolavori ancora più straordinari.

Il direttore d'orchestra e compositore statunitense John Towner Williams, nato l’8 febbraio 1932 a Floral Park (nello stato di New York), compie oggi 91 anni. Tra i lavori che l’hanno reso famoso in tutto il mondo ci sono le collaborazioni con i grandi nomi del cinema americano come Steven Spielberg, George Lucas e Chris Columbus.

Tra le sue opere, le musiche per la saga di Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, Lo squalo, e per i film Schindler’s List, Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, Hook - Capitan Uncino, Lincoln, E.T. l'extraterrestre, Salvate il soldato Ryan, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Superman, Mamma ho perso l'aereo.

Ha vinto 25 Grammy Awards, sette British Academy Film Awards, cinque Academy Awards e quattro Golden Globe. Con 53 nomination all'Oscar, è il secondo più nominato dopo Walt Disney.

