Tanti auguri a Giancarlo Giannini.

L’attore e doppiatore – nato a La Spezia il 1 agosto 1942 – compie oggi 82 anni.

La sua è stata una carriera da vero e proprio mostro sacro del cinema: si è aggiudicato nel 1973 il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes per “Film d'amore e d'anarchia” e nel 1977 la candidatura all'Oscar al miglior attore per la sua interpretazione in “Pasqualino Settebellezze”, entrambi diretti da Lina Wertmüller.

Ha inoltre vinto sei David di Donatello, sei Nastri d'argento e cinque Globi d'oro.

Prestigiosa anche la carriera internazionale, che l’ha visto, tra l’altro, dare il volto a René Mathis nei due film della saga di James Bond “Casino Royale” e “Quantum of Solace”. Nel 2023 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles.

Come doppiatore ha prestato la sua voce – inconfondibile – ad Al Pacino e Jack Nicholson.

La sua più recente interpretazione in “Cabrini”, film di Alejandro Monteverde, incentrato sulla vita della suora missionaria Francesca Saverio Cabrini, nel ruolo di Papa Leone XIII.

(Unioneonline)

