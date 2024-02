«Tra noi nessuna discussione seria, anche se siamo due caratteri forti». Valeria Marini e Alba Parietti smentiscono così, in diretta su Rai 1, i rumors su una loro lite nata la scorsa settimana nel backstage di “Tale e Quale Show”. I chiarimenti per il pubblico a casa sono arrivati questo pomeriggio durante la trasmissione “Da noi... a ruota libera”, ospiti della conduttrice Francesca Fialdini.

Prima a prendere parola è stata la Marini: «Ho visto in diretta quanto detto da Cirilli. Lui ha fatto credere chissà cosa, ma in realtà tra noi non ci sono state tante discussioni. Abbiamo caratteri forti, ma io con Alba mi diverto tanto». Lo stesso vale per la Parietti: «Il massimo della discussione è quello che avete visto in onda, perché non sapevamo chi votare. Io volevo votare per Mia Martini, lei per Mietta. Ogni tanto c'è qualche discussione, ma capita a tutti. Hanno discusso anche il Volo...».

E da Tale e Quale si passa a Sanremo, con una rinfrescata delle esperienze vissute da entrambe le showgirl. Per la Parietti si parte dall'edizione 1992, con un aneddoto da raccontare: «Ricordo che dietro il palco dell'Ariston prima di entrare inizio a sentire gente che urla e panico: era per cavallo pazzo...». La Marini invece parte dal 1997 per parlare di un suo desiderio: «Tornare al Festival? Mi è stato chiesto in un'intervista e io ho detto “certo che sì”. Ma forse in un altro ruolo, anche come cantante non in gara...mi piacerebbe fare qualcosa da ospite». Una menzione anche al rapporto con gli haters, con i quali Valeria ormai avrebbe un rapporto disteso: «Le critiche le sento, ma mi faccio scivolare tutto. A volte mi dicevano “non sa ballare, non sa cantare, non sa recitare”. Io sul palco ci so stare, so fare tutto, parlo tre lingue. Alla fine ciò che conta è il rapporto con il pubblico».

Alba, forte dei suoi 40 anni di carriera, conferma: «Per questo mestiere serve un carattere forte. Ho preso tante porte in faccia ma poi arrivi a un punto in cui te ne freghi. Forse è anche così che riesci a durare più a lungo».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata