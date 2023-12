Alter Day Fest – Winter Edition 2023 è la kermesse di musica elettronica e indie rock a Seneghe, domani venerdì 22 dicembre con inizio alle 19.30. L’evento, in via degli Artigiani 5, è organizzato da AlterEvents Crew, collettivo seneghese che organizza live music per la promozione dell’Indie e Rock alternativo.

I performer: I Against me di Sassari con le loro sonorità sperimentali; Enzo Citrulli di Narbolia componente attivo della Punk band Furgone; Spiritual Machines con le percussioni ancestrali, loop ipnotici e ossessivi, textures psichedelici e atmosfere vocali sotterranee; Palazzescky producer sardo di musica acida; infine Gianni Mori di Seneghe e i suoi suoni ipnotici per accompagnare la dance floor.

