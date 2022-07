Venti gruppi, tre serate dense di musica in piazza Moretti a Sassari dal 13 al 15 luglio per ricordare l'artista e amico Gavinuccio Canu.

Si intitola "Non si podet iscantzellare: sezzidi e asculta” la manifestazione organizzata dall'associazione culturale Gavinuccio Canu, nata nel mese di maggio, tre mesi dopo la scomparsa del cantautore sassarese (8 febbraio). Il cadavere dell'artista 56enne venne ritrovato dopo undici giorni di ricerche nascosto tra i rovi nella zona di Piandanna, in prossimità dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà un tributo a tutte quelle canzoni che Gavinuccio ha amato visceralmente e che voleva fossero suonate, un giorno, in suo ricordo. L’evento, patrocinato dal Comune di Sassari, è inserito nel programma di Sassari Estate.

Tutti gli artisti hanno aderito a titolo gratuito.

Sono gruppi che hanno fatto la storia della musica new wave e post punk in Sardegna: Marco Noce ex Maniumane; i Nero Sensibile; gli Anonimia; i Disorder, ovvero gli Acrimonia con Stefano Idili degli algheresi ex Autosuggestion; The Cut e Closer ex Hopera; i Seven Miles; i Negative Nelly ovvero ex Ozelo ed ex Primochef Del Cosmo; Lisandru, col progetto Lisar; gli Atro; Max Atzori ex Pagan Place, da Macomer; i Lacrime di Cera da Ghilarza; i Quartz da Padru; gli Antennah; i Dorsell con Gigi Moi ex Rosa delle ceneri; i Black Solanas; i (P)neumatica; i Dorian Gray, da Cagliari; i Loono e Vanvera ex Arte del Fallimento, da Villacidro.

Ospiti i Franti, gruppo hardcore folk, originari di Torino, con Stefano Giaccone alla chitarra, Stefano Casti al basso elettrico e Matteo Castellan alla fisarmonica. Venti gruppi che si alterneranno sul palco, nella tre giorni, intervallati dal dj set di Davide Merlini.

