Oltre alle discariche di rifiuti domestici e industriali, che abbondano nelle campagne e lungo le reti stradali del territorio, preoccupano le numerose carcasse di auto rubate, cannibalizzate, poi bruciate e abbandonate nelle campagne tra Siliqua, Villaspeciosa e Uta.

Il tour tra quel che resta di queste automobili inizia nella strada Statale 130, in direzione Cagliari, a circa cento metri prima dello svincolo per Siliqua, dove da oltre un anno è presente una Lancia Y, completamente distrutta da un incendio. I resti occupano un’intera piazzola di sosta, chiusa da una serie di limitatori, che impediscono l’ingresso per evitare incidenti con le auto che intendono sostare in quello spazio. Ma questo è solo il primo di tanti “incontri” e la situazione non cambia anche nei comuni limitrofi, dove la conta va avanti senza sosta.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell’articolo di Angelo Cucca in edicola e sull’app L’Unione Digital.

