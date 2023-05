Fiducia confermata a Donori per il sindaco uscente Maurizio Meloni. Sarà ancora lui a guidare il paese nei prossimi cinque anni. La sua lista "Insieme per Donori" ha ottenuto 555 voti (50,9%). 538 (49,1%) invece le preferenze per la civica "Per creare futuro" guidata dallo sfidante Salvatorangelo Piredda. Solo 17 i voti di scarto tra i due candidati. «Ringrazio la comunità per avermi rinnovato la fiducia - dichiara a caldo Meloni - porteremo a compimento il lavoro avviato negli anni scorsi. Sono tanti i progetti in campo che vogliamo completare nell'interesse di tutti».

Carla Zizi

