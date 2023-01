Smettere di fumare, se ne parla martedì con i consigli degli esperti nella puntata di “15 minuti con…”. Live con il dottor Paolo Serra immunologo e allergologo del Policlinico Duilio Casula e la professoressa Stefania Redolfi, pneumologa sempre del Duilio Casula.

Si parla dei benefici dello smettere di fumare nella nuova puntata di “15 minuti con…” il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in collaborazione con il gruppo Unione Sarda, che andrà in onda in diretta martedì 10 gennaio alle 17 sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook dell’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori dell’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, saranno il dottor Paolo Serra, immunologo e allergologo del Policlinico Duilio Casula e la professoressa Stefania Redolfi, pneumologa sempre del Duilio Casula.

Smettere di fumare è una decisione che salvaguarda la salute. Consente di ridurre il rischio di sviluppare molte condizioni patologiche. Dopo che si smette di fumare entro 20 minuti la frequenza cardiaca e la pressione del sangue si riducono, entro 1-9 mesi diminuiscono la tosse e il respiro corto, entro un anno il rischio di infarto diventa la metà di quello di un fumatore e dopo 5-15 anni dopo il rischio di ictus diventa uguale a quello di un non fumatore.

Smettere fa bene anche a chi ha già sviluppato malattie correlate al fumo. Riduce del 50% la probabilità di avere un altro attacco in persone che smettono di fumare dopo un attacco cardiaco e riduce il rischio di impotenza, di avere difficoltà a concepire, di aborto spontaneo o di partorire bambini prematuri o con basso peso alla nascita.

Dire stop al fumo da soli è possibile, ma con il supporto del proprio medico o di specialisti della disassuefazione le probabilità di successo aumentano notevolmente. Recenti dati ISTAT indicano che il 90% degli ex fumatori ha smesso senza bisogno di aiuto, ma provando in media 6 volte.

Il talk “15 minuti con…” ė curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica dell’Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.

