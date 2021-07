Riuniti per due giorni tra Aritzo e Belvì per l’Assemblea nazionale, i rappresentanti di ProgReS (Progetu Repùblica de Sardigna) hanno stabilito una precisa linea sintetizzabile in tre parole: "Resistenza, ricomposizione, rilancio".

Al VI congresso nazionale del partito è stato confermato il segretario Adriano Sollai; alla presidenza è stata eletta Sarah Poddighe.

La segreteria nazionale sarà coadiuvata nella guida politica dal responsabile Organizzazione Nicola Meloni, dal riconfermato responsabile della Comunicazione Simone Lisci, da Lucio Porcu, che ricoprirà il ruolo di responsabile della Formazione, e dal nuovo tesoriere Giacomo Loi.

I rappresentanti hanno discusso, tra i vari temi, quello relativo ai rapporti con le altre forze politiche del nazionalismo sardo, in particolare con quelle dell'indipendentismo repubblicano; e anche la situazione politica attuale nell'Isola su spopolamento, occupazione militare, speculazione energetica, commercio, industria, trasporti, lingua e cultura. Oltre al rilancio dell'attivismo sulla questione di genere e sul ricambio generazionale.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata