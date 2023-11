Nuovo incarico politico per Nichi Vendola, nominato nuovo presidente di Sinistra italiana.

La proposta è stata fatta dal segretario, Nicola Fratoianni, durante il congresso del partito, in corso a Perugia. L'elezione è avvenuta per acclamazione, con un lungo applauso e un coro «Nichi, Nichi».

«Il mio è un ritorno attivo alla politica, ma non mi candido a niente», ha spiegato l’ex governatore della Puglia rispondendo a una domanda sul suo possibile inserimento nelle liste di SI in vista delle prossime europee.

Vendola, ha detto Fratoianni, «ha scelto di non misurarsi con le istituzioni fino a quando non avrà risolto nel modo migliore, e certamente sarà così, una vicenda giudiziaria che lo riguarda. Questo non vuol dire non fare politica, non dire la propria. Vendola è una grande risorsa della sinistra di questo Paese, il fatto che abbia accettato di dare una mano attivamente nel partito per me è una bellissima notizia».

(Unioneonline/l.f.)

