la rottura

Ultime ore per salvare il partito unico, Calenda a Renzi: «Hai provato a fregarci e sei stato rispedito al mittente»

Nulla di fatto nella riunione di ieri: IV non vuole sciogliere il partito e già prepara la Leopolda anche per il 2024: «Inaccettabile» per Calenda che non ha ricevuto garanzie neanche sulla questione economica