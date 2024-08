«Casaleggio non ha più alcun ruolo e peso all'interno del Movimento. Nonostante si dichiari enormemente distante dal M5s, continua imperterrito a commentare tutto ciò che facciamo. Una sorta di ossessione».

Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna del M5s, attacca il figlio del fondatore in un'intervista a La Stampa.

«Non ho visto nessuno mettere in discussione il ruolo di Conte», sottolinea la governatrice. «Il Movimento 5 stelle sta avviando una nuova fase, una costituente ad ottobre che sarà animata dai nostri iscritti, dagli eletti, da tanti giovani e tante donne. Il processo costituente sarà ampio e partecipato, rimettendo al centro le persone. Le scissioni le lasciamo al passato, sono cicatrici che servono a ricordarci che certi errori è meglio non ripeterli», afferma Todde.

Sulla possibilità di un'alleanza con Carlo Calenda e Matteo Renzi Todde replica: «Calenda mi sembra più occupato a valutare se entrare o meno in altri partiti. Renzi muta a seconda della convenienza. Prima a sinistra, poi riformista, poi un po' a destra passando per il centro e ora pontiere di non si sa bene cosa. In Sardegna si sono tenuti fuori dalla coalizione perché consideravano perdente e non digeribile l'alleanza con il M5s. Quindi bisognerebbe capire cosa è cambiato in questi mesi».

