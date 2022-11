"Le dimissioni della vicepresidente Zedda dimostrano come la maggioranza non esista più". Lo dichiara il capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Francesco Agus, che parla di una "legislatura finita ormai da mesi, forse dallo scorso anno". Infatti, spiega, "il Consiglio regionale non è più in grado di approvare una legge, si limita ad approvare norme tampone, con piccoli correttivi e quasi sempre all’unanimità".

In merito alla decisione di Alessandra Zedda di lasciare la vicepresidenza e l'assessorato al Lavoro, l'esponente dell'opposizione ricorda che "per questi quattro anni Zedda è stata anche la speaker del presidente Solinas che, non venendo mai in Consiglio regionale, è stato sempre sostenuto nella difesa dell’attività della Giunta dalla vicepresidente". In pratica, sottolinea Agus, "la vicepresidente è stata la prestanome del governatore. A nessuno sfugge che tutte le delibere di Giunta, anche le più compromesse, portassero la firma di Alessandra Zedda, che ha dovuto sostituire per manifeste e reiterate assenze Christian Solinas".

Ora, conclude Agus, "attendere la fine della Legislatura sarebbe dannoso per i sardi. Credo che quest’agonia sia destinata a terminare il prima possibile".

© Riproduzione riservata