“Oggi si trattano casi simili in maniera dissimile: temo che questa non sia più un’applicazione del diritto ma sia un’impostazione ideologica che tende a punire chi sta cercando di restituire efficienza ed efficacia a funzioni sovracomunali insopprimibili come la viabilità provinciale o gli istituti secondari”.

Così il presidente della Regione Christian Solinas sulla decisione del Governo di impugnare la Riforma degli enti locali approvata l’1 aprile dal Consiglio regionale.

“Abbiamo fatto una legge di riordino del sistema provinciale esattamente come è stata fatta nella scorsa legislatura e qualche legislatura fa – spiega il governatore - mai prima d’ora però un ufficio del Governo aveva ritenuto di impugnare un provvedimento del genere chiedendo un referendum preventivo”.

© Riproduzione riservata