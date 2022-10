In corso a Villa Devoto il vertice di maggioranza convocato da Christian Solinas per definire una nuova data e individuare una nuova sede per gli stati generali del centrodestra.

Il conclave in programma da giovedì a sabato in una struttura religiosa a Bultei è slittato per impegni dei parlamentari a Roma negli stessi giorni.

Al vertice partecipano Ugo Cappellacci (FI), Antonella Zedda (FdI), Dario Giagoni (Lega), Alberto Urpi (Sardegna 20Venti), Roberto Caredda (Idea Sardegna), Aldo Salaris (Riformatori).

