Il nodo in maggioranza sui fondi mancanti per la realizzazione del nuovo stadio del Cagliari è oggi ancora più evidente.

In attesa di una proposta della Giunta che ancora non è arrivata, Fratelli d’Italia ha deciso di rompere gli indugi e poco fa ha depositato un emendamento alla Finanziaria che autorizza la spesa di cinquanta milioni di euro spalmati in tre anni per la costruzione dell’impianto e delle opere infrastrutturali connesse in vista della candidatura dell’Italia quale paese ospitante degli europei 2032. Beneficiario è il Comune di Cagliari. I fondi sono così ripartiti: 20 milioni per il 2023, 15 per il 2024 e 15 per il 2025.

La seduta in Consiglio regionale è appena iniziata con un ritardo di un’ora e mezzo. Il via libera definitivo alla manovra potrebbe slittare a mercoledì 1 febbraio. In ogni caso, assicurano dalla maggioranza, non si correrà il rischio di un secondo mese di esercizio provvisorio.

