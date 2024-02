Alessandra Todde sta al centro, tra Giuseppe Conte e Elly Schlein. I due leader nazionali, rispettivamente del M5S e del Pd sorridono, dopo il successo della candidata del Campo Largo alle elezioni regionali.

«Posso dire che sono molto emozionata perché è una vittoria dei sardi», commenta Schlein. «Una vittoria di questa straordinaria candidata, che ha fatto una campagna splendida e che dà speranza alla sua meravigliosa terra. Ed è una vittoria di questa coalizione: molti non avrebbero pensato che arrivassimo sin qui. Il risultato conferma una scelta maturata sul territorio, senza difficoltà: la stima per Alessandra nasce ben prima di questa candidatura. E ora cambia il vento».

Poi prende la parola Conte: «È la prima donna Presidente della Regione ed è la prima volta che il Movimento 5 Stelle esprime un presidente di Regione. È stato fatto un grande lavoro per elaborare un progetto serio per i sardi e sono felicissimo per i cittadini. In prospettiva futura ci fa ben sperare: quando c’è un progetto serio, con le comunità di riferimento, si possono ottenere risultati sorprendenti rispetto alle aspettative».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata