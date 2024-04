Adesso è ufficiale: Giuseppe Mascia è il candidato sindaco per il Pd a Sassari. Nel pomeriggio l’investitura al termine dell’assemblea del Partito Democratico. «Abbiamo trovato una quadratura - spiega Mascia - dopo l’espletamento di una serie di procedure democratiche che nel nostro partito sono obbligatorie».

Un dialogo definito “serrato, faticoso e leale”, che si è avvantaggiato del passo indietro fatto da Gianfranco Ganau che ieri, con un post sui social, ha comunicato la sua rinuncia alla corsa. Domani (domenica, ndr) si terrà il tavolo degli alleati che, con buona probabilità, indicherà proprio il 49enne come leader del Campo Largo in città, che dovrà affrontare gli sfidanti Nicola Lucchi per i Civici e il rettore Gavino Mariotti per il centrodestra.

«La coalizione ha posto il tema del rinnovamento - afferma - e il Pd ha questo elemento già nel suo corpo. Di per sé il rinnovamento non è però una categoria sufficiente per poter affrontare una sfida politica. Servono competenze, esperienze e abnegazione».

L’esperimento del Campo Largo a Sassari nasce come costola di quello vincitore alle regionali. «Stiamo affrontando - conclude - un percorso ampio che dalle regionali ci ha portato alle amministrative. Un percorso nato insieme alle forze politiche all’opposizione in questi anni, e che ci ha visto unirci nella direzione del rilancio di questa città che ha bisogno di forza, energia e anche uno sguardo nuovo».

