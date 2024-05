Progressista e Solidale e per Giuseppe Mascia, candidato a sindaco di Sassari. Stamattina, nel capoluogo turritano, la presentazione della lista, inclusa nel Campo Largo, e composta da Progressisti, Sinistra Futura, Psi e Demos.

«Questa unione - dichiara Tania Decortes, coordinatrice provinciale dei progressisti - ci ha consentito di evitare la proliferazione di liste che creano confusione nei cittadini». Le parole d'ordine sono rinnovamento, partecipazione, solidarietà e sostenibilità.

Presenti anche i coordinatori di Sinistra Futura, Psi, rispettivamente Maria Cristina Faedda e Roberto Desini. Insieme a loro anche l'assessore regionale all'Agricoltura Gianfranco Satta. «Mascia deve vincere al primo turno - dichiara -. Ce la possiamo fare». Stessa convinzione del candidato sindaco che promette un programma a lungo termine. «Lavoriamo per costruire la città dei prossimi 25 anni».

Intanto la lista annuncia un ricorso contro quella di Azione con Soluzioni per Sassari nella coalizione del centrodestra di Gavino Mariotti. «Soluzioni per Sassari avrebbe dovuto, a nostro parere, raccogliere le firme. Non ha rappresentanti a nessun livello. Noi non abbiamo potuto mettere il simbolo Demos per questo motivo. E quindi la lista non poteva essere accettata».



