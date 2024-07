Insediate questo pomeriggio in Comune a Sassari le nuove sette commissioni consiliari. Nel corso delle riunioni sono stati eletti a Palazzo Ducale i presidenti, tutti della maggioranza, e i vice, che appartengono invece alla minoranza. Le sette commissioni consiliari permanenti, con l'intermediazione dell'assise cittadina, coadiuveranno l'attività della giunta guidata dal sindaco Giuseppe Mascia. Per quanto riguarda la prima commissione, quella competente in tema di affari generali, personale, Ced, innovazione tecnologica, statistica, ristrutturazione degli uffici, decentramento, partecipazione, sarà diretta da Stefano Manai, Pd, mentre il vicepresidente è Maurizio Usai di Fratelli d’Italia.

La commissione bilancio verrà presieduta dal dem Antonio Paoni, Carlo Sardara di Noi per Sassari il vice. Terza commissione- urbanistica, assetto del territorio, piani della circolazione urbana- vedrà Nicola Ribichesu di Alleanza Verdi Sinistra come presidente, Giovanni Azzena invece, di Forza Italia, il vicepresidente. La quarta, quella di lavori pubblici e opere di manutenzione, sarà presieduta da Melania Delogu, Alleanza Verdi Sinistra, mentre Martina Marongiu, Progetto Comune, ricoprirà il ruolo di vicepresidente. Quinta commissione, competente per problemi sociali, pubblica istruzione, attività culturali, sport, turismo e spettacolo, sarà affidata al presidente Giovanni Masia, Pd, Alessandro Ponti il suo vice. Sesta commissione, relativa ad ambiente, ecologia, igiene, tutela e controllo del territorio, vedrà Walter Pani, Progressisti, come presidente, e Gianfranco Tedde, Sassari è, il vice. Settima commissione infine, presieduta di diritto dal presidente del consiglio comunale, Mario Pingerna, Pd, e competente in materia di affari istituzionali, statuto, regolamenti in materia di autonomia organizzativa e contabile del consiglio comunale, pari opportunità, consultazione dei cittadini e referendum, ha scelto Alessandra Corda, Sardegna al Centro 20 Venti, come vicepresidente.

© Riproduzione riservata