«Ho una sola velleità: rilanciare Sassari». Con queste parole Gavino Mariotti, rettore dell’ateneo turritano, ha presentato stamattina al Villino Ricci la sua candidatura a sindaco del capoluogo turritano per il centrodestra. Con lui anche Marco Tedde, che aspira a riconquistare la carica di primo cittadino ad Alghero e il cui battesimo di campagna elettorale viene ufficializzato, in modo un pò anomalo, proprio a Sassari, con la benedizione di tutti i big della destra della provincia, da FdI a Forza Italia, dai Riformatori a Udc e Lega.

Con l’assenza del Psd’Az, vuoto di cui si rammarica Tedde, auspicando però più avanti un accordo sui programmi.

«La mia non è una candidatura politica - chiarisce poi Mariotti - Mi è stato chiesto di portare a Sassari le buone prassi che abbiamo sperimentato in tre anni di lavoro con l’università». Il Magnifico sintetizza i punti cardine della sua azione se verrà eletto. «Proporre Sassari alla guida di un territorio vasto, che va oltre la provincia. E allestire in Comune un ufficio progetti che possa prodigarsi al reperimento dei fondi che andranno a essere investiti sulla crescita di questo territorio» Nessun accenno a una divisione del centrodestra sulla sua candidatura. «Non mi pare. Anzi, stiamo raccogliendo anche molte adesioni di civici. Ribadisco che il nostro però è un contributo di lavoro, non partitico».

Marco Tedde insiste sul valore di una proposta territoriale, che non riguarda soltanto Sassari e Alghero. «Dobbiamo assumerci l’onere della riscossa. La classe dirigente della provincia è in sofferenza da tempo e bisogna cambiare». In primis lottando per l’obiettivo futuro della città metropolitana e per ricevere i soldi per la rete metropolitana diminuendo il gap con il capoluogo. «Più che Cagliari-centrismo - chiosa Tedde - assistiamo al fenomeno del Sassari-marginalismo, da cui dobbiamo uscire». Gli avversari a Sassari sono i Civici post-Campus, diversi outsider e il Campo Largo del centrosinistra. «Cerchiamo però - avverte Mariotti - di non compiere lo stesso errore fatto alle regionali».

