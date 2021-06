Prove di pacificazione in maggioranza dopo le tensioni di ieri sulla gestione della sanità da parte dell’Ats. “Abbiamo fatto il punto e ci siamo chiariti”, ha detto l’assessore alla Sanità Mario Nieddu al termine di un vertice dei capigruppo al quale ha preso parte anche il commissario dell’Ats Massimo Temussi.

Contro i vertici dell’azienda si era scagliato ieri in Aula Giorgio Oppi (Udc) parlando di “situazione insostenibile determinata da qualche personaggio che crede di essere il re del mondo”. In particolare, il decano dell’Assemblea aveva denunciato le sofferenze dei reparti degli ospedali di Carbonia e Iglesias.

“Mi spiace - ha detto oggi Temussi dopo la riunione alla quale Oppi non ha preso parte (per i centristi c’era Gianfilippo Sechi) – perché credo che la politica debba fare la politica, io faccio un altro lavoro: ho un ruolo commissariale con un contratto, questo faccio e vado dritto per la mia strada”.

