A tre anni dall’approdo in Parlamento, è stata calendarizzata la discussione della proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dell’Insularità in Costituzione. L’appuntamento in Aula a Palazzo Madama è fissato per giovedì 28 ottobre. Il testo prevede l’inserimento all’articolo 119 della Carta di questo comma: “Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili”.

Il testo aveva superato il 27 ottobre di un anno fa l’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, in Parlamento la legge arrivò nell’ottobre del 2018.

Nei giorni scorsi i membri della commissione Insularità del Consiglio regionale sardo avevano lanciato un appello per accelerare i tempi dell’iter.

