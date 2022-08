Se il Terzo Polo prenderà il 10% dei voti alle elezioni del 25 settembre a Palazzo Chigi ci andrà di nuovo Mario Draghi.

Ne è convinto Matteo Renzi, intervenuto a Viareggio agli Incontri del Principe.

“Per avere altre ipotesi diverse da un governo Meloni, bisogna che il Terzo Polo faccia il 10%, perché se c’è una chance di rifare il governo con Mario Draghi bisogna arrivare a quel risultato”, ha detto il leader di Italia Vita.

L’appello di Renzi è rivolto in particolare ai moderati di centrodestra e centrosinistra: “Hai votato Forza Italia? Bene, oggi non votare chi si è appiattito sulla Meloni. Hai votato il Pd e sei riformista, non ti ritrovi nell’alleanza costruita da Letta? Votate per noi, perché se avremo il 10% il prossimo presidente del Consiglio sarà Draghi”.

Da Renzi, che rimarca di aver lasciato la leadership del Terzo Polo a Calenda, arriva anche un duro attacco a Letta: “Voglio molto bene ai miei amici ed ex compagni del Pd e non lo dico in modo ironico, per questo mi fa male vedere la strategia di Letta che è una strategia suicida. Ha detto che voleva mettere al centro della campagna l'agenda Draghi e ha imbarcato nell'alleanza Fratoianni,che gli ha votato la sfiducia 55 volte. Così è passato all'agenda Bonelli facendo di fatto campagna elettorale per la Meloni. Il mio è un giudizio sulle scelte politiche, non ho niente di personale contro di lui e il mio ex partito, ma non ne ha azzeccata una”.

