«Sconfitta clamorosa di Giorgia Meloni, perché con tracotante arroganza ha voluto umiliare i suoi alleati. Ha scelto un candidato che ha perso nella sua città, la sconfitta è chiara».

Così Matteo Renzi ha commentato i risultati delle elezioni in Sardegna.

Un voto che vede una «vittoria oggettiva dell’alleanza Pd-M5s, che adesso si rafforzerà moltissimo».

E questo «per noi è un’ottima notizia, perché apre uno spazio politico molto difficile da gestire alle regionali, quando si vota a turno secco, ma apre uno spazio per chi non vuole l’Italia dei manganelli della destra e non vuole l’Italia dei sussidi M5s».

In sostanza, «il Pd si grillizza, la destra si estremizza, questo per le europee è uno spazio straordinario al centro. Il fatto che Pd e 5s si mettano insieme per me è ottimo».

