Si alzano i toni dello scontro tra centrosinistra e centrodestra in vista delle elezioni del 25 settembre prossimo.

Il segretario del Pd, Enrico Letta, attacca la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: “Sta cercando di cambiare immagine, di incipriarsi, ma mi sembra una posizione molto delicata se i punti di riferimento sono Orban e Vox”. Pronta la replica della Meloni: “Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di incipriarmi per essere credibile”.

E mentre il Pd e Più Europa hanno messo sul piatto la carta Carlo Cottarelli, l’economista “strappato” a Carlo Calenda con l’obiettivo di rafforzare la squadra e indebolire gli avversari, e Verdi-Si puntano su Ilaria Cucchi e il “sindacalista degli ultimi” Aboubakar Soumahoro, oggi si preannuncia giornata clou per la nascita del Terzo polo Azione-Iv.

"Il terzo polo c'è già – spiega oggi Renzi in un’intervista ripresa dalle agenzie di stampa – la domanda è se riusciremo a costruirlo in modo serio e con la compagine più ampia possibile". Il leader Iv annuncia anche che, nonostante la leadership non sia ancora stata decisa, è pronto "a fare un passo indietro", "Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano". Per Renzi "l'obiettivo di breve periodo è riavere Draghi, quello di medio periodo è mettere in sicurezza il Paese a livello economico". E aggiunge: "Potremmo spostare gli equilibri e ritrovarci a essere decisivi in Parlamento, anche se magari non subito numericamente. E noi in Parlamento ci sappiamo stare".

"Non è pensabile che dopo il balletto Letta-Di Maio-Tabacci, Letta-Calenda, Letta-Fratoianni-Bonelli ci sia un balletto Letta-Conte", precisa invece in tv il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Il Movimento 5 stelle non fa balletti", aggiunge Conte.

In casa Forza Italia Silvio Berlusconi si ricandida al Senato e non mette veti su Giorgia Meloni per Palazzo Chigi, convinto che "si dimostrerà adeguata al difficile compito", se il suo nome sarà il più votato e quindi quello indicato al Capo dello Stato come premier.

