Seggi aperti dalle 7 in Molise, dove si vota oggi e domani per le Regionali.

Si tratta di un nuovo test per la coalizione di centrodestra alla guida del Paese, così come per l’opposizione. Si guarda in particolare al risultato che riuscirà a ottenere Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra, in un’ottica di alleanza stabile tra pentastellati e Partito Democratico.

Gli altri due candidati in lizza sono Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (7 liste) ed Emilio Izzo sostenuto dalla lista di contestazione “Io non voto i soliti noti”, che ha per simbolo un maiale.

Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono ben 85mila residenti all'estero. Un’incidenza altissima, quella dei molisani che abitano fuori dall’Italia, pari a circa il 30%.

(Unioneonline/l.f.)

