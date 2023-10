«Non ho il potere di fare investiture, ma credo che Alessandra Todde sarebbe un'ottima candidata alla presidenza della Regione». L'ha detto il senatore del Pd Marco Meloni aprendo i lavori del convegno "Un anno per la Sardegna" in corso al Lazzaretto Sant'Elia a Cagliari.

Alla manifestazione partecipano anche gli altri dem Carla Bassu, gli ex ministri Francesco Boccia e Beatrice Lorenzin, Antonio Nicita, Piero Comandini, Silvio Lai e proprio la deputata del M5S.

Sempre nell'intervento di Meloni, che ha organizzato il convegno, non è mancato un passaggio legato alla polemica sulle primarie. «Da quando si vota il presidente della Regione con elezione diretta, il candidato non è mai stato scelto col metodo delle primarie - ha ricordato -. Se chi si sta arrampicando sulla questione delle primarie fosse stato scelto dal tavolo della coalizione, non avrebbe avuto di che lamentarsi».

Una risposta a chi, in un altro convegno in programma alla stessa ora a Cagliari, al palazzo del Cis, ha rilanciato proprio sul metodo delle primarie. Anche attraverso il voto online come proposto proprio oggi dai Progressisti, ha chiarito Renato Soru a margine di questo secondo appuntamento, ribadendo di essere disponibile a guidare «questo campo largo».

© Riproduzione riservata