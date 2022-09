Questa sera dalle 21, su Videolina, andrà in onda l’ultima puntata di “Radar, speciale elezioni” prima del voto del 25 settembre. Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del gruppo editoriale L’Unione Sarda, intervisterà in apertura Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana, in campo con l’Alleanza Verdi Sinistra. A seguire gli interventi Maurizio Gasparri (Forza Italia), Maurizio Lupi, presidente di Noi con l’Italia, lista Noi moderati, e ancora di Giulio Tremonti, candidato con Fratelli d’Italia.

Gli ospiti

"Radar” nelle scorse settimane ha ospitato un rappresentante sardo di ogni forza politica (partito o movimento) in corsa per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato. Spazio su Videolina anche ad alcuni leader nazionali, come Enrico Letta (segretario del Partito democratico), Gianluigi Paragone (fondatore di Italexit), Giuseppe Conte (presidente Movimento 5 Stelle) e Luigi Di Maio (capo politico di Impegno civico). Le interviste di questa sera verteranno sui temi più caldi della campagna elettorale, a partire dal caro-bollette e dall’inflazione, che stanno mettendo a dura prova le famiglie e le imprese. Sarà l’occasione per conoscere anche le proposte dei partiti per i giovani e per il lavoro, in uno scenario sempre più condizionato dalla guerra scatenata dalla Russia in Ucraina.

L’analisi

Nello studio multimediale di piazza L’Unione Sarda Emanuele Dessì analizzerà la campagna elettorale, anche in “chiave sarda”, con la condirettrice del Telegiornale di Videolina, Simona De Francisci, e con il caporedattore dell’Unione Sarda, Giulio Zasso, responsabile delle pagine politiche del quotidiano. In un servizio, la sintesi delle tappe sarde di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Gianluigi Paragone e Roberto Fico.

