Ancora in bilico le trattative per la scelta dei delegati sardi per la votazione del Capo dello Stato. La seduta del Consiglio regionale convocata alle 11 è slittata già due volte, prima alle 11.30 e ora alle 12. Mentre le opposizioni sembrano aver raggiunto un’intesa per mandare a Roma come grande elettore il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau, la maggioranza è ancora riunita in un vertice al quale partecipano i capigruppo, i segretari dei partiti e i presidenti di Giunta e Consiglio, Christian Solinas e Michele Pais. E litiga.

L’intergruppo (Udc, Forza Italia e Riformatori), che conta tredici consiglieri, continua a ribadire che sosterrà un suo esponente al posto del presidente dell’Assemblea. In questa battaglia, però, i centristi non potranno contare sulla sponda delle opposizioni che hanno già dichiarato la volontà di esprimere una sola preferenza. Potrebbero trovare il supporto del gruppo Misto.

