Seggi chiusi. I giochi sono fatti ed è iniziato lo spoglio delle schede votate dagli italiani (51 milioni gli aventi diritto) convocati alle urne domenica 25 settembre 2022 per rinnovare i due rami del Parlamento eleggendo 400 deputati (11 in Sardegna) e 200 senatori (5 nell’Isola).

PROIEZIONI – Secondo la terza proiezione Swg, la coalizione di centrodestra è avanti con il 44% (con la Lega che sarebbe sotto al di sotto del 9%, Forza Italia poco dietro con l’8,2% e con Fratelli d’Italia primo partito dato oltre il 26% e, dunque, con Giorgia Meloni in pole position per essere la prima donna a Palazzo Chigi), mentre la coalizione di centrosinistra si attesta al 26% (col Pd stimato al 18,6%).

Intorno al 16% è dato invece il Movimento 5 Stelle, mentre l’alleanza Azione-Italia Viva avrebbe tra il 7 e l’8%. A seguire gli altri.

Lo scenario è simile alla Camera e al Senato.

AFFLUENZA – In calo l’affluenza alle urne (dati Camera): a livello nazionale è stata del 19,21% (15,58% in Sardegna) alle ore 12 e alle 19 del 51,16% (in Sardegna 40,97%). Alle 23, invece, l’affluenza nazionale (dato parziale) è del 64% (circa dieci punti meno rispetto 2018). In chiusura di seggi il dato parziale finale per la Sardegna è invece del 50%.

