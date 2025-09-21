Una tavola imbandita davantoi al Colosseo, con un pranzo in diretta su Domenica In: ecco gli elementi della polemica del giorno, vista la partecipazione di Giorgia Meloni (con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Paolo Bonolis». M5s e Pd hanno attaccato il servizio pubblico che sarebbe prono davanti al Governo. E a dire la sua, in serata, è arrivata anche la premier.

«La polemica di oggi delle opposizioni riguarda la mia partecipazione ad un videocollegamento con “Domenica In”, nel quale sono intervenuta per circa 80 secondi. Sono intervenuta per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco, insieme al sindaco di Roma (Pd) Roberto Gualtieri, che è intervenuto subito dopo di me», spiega Meloni sui social.

Un esempio concreto, dice, «di quanto sia importante che ogni partito politico valorizzi un’iniziativa capace di portare meriti e benefici a tutta l’Italia, raccontando al mondo le nostre tradizioni e la nostra cultura».

Eppure, nonostante fosse evidente la bontà dell’iniziativa – e la presenza di amministratori di ogni colore politico, prosegue la presidente del Consiglio, «qualcuno ha preferito costruire l’ennesima polemica sul nulla. Certo, sono lontani i tempi in cui, nello stesso programma, il premier del Pd si faceva intervistare per 45 minuti. In ogni caso, noi continueremo a lavorare e valorizzare le eccellenze italiane insieme a coloro che vorranno farlo».

© Riproduzione riservata