«Dobbiamo mettere sotto pressione il governo rispetto agli impegni presi. Sentirò subito il ministro Urso e manderò una nota ufficiale per spiegare che non siamo soddisfatti dei tempi che si allungano senza prospettive, chiedendo una convocazione immediata per un incontro a Roma», ha detto la presidente Alessandra Todde durante l’incontro con Cgil, Cisl e Uil in viale Trento al quale ha partecipato anche l’assessore all’industria, Emanuele Cani.

«Siamo tutti uniti per procedere così – ha aggiunto Cani – una lettera al ministro per chiedere un incontro nei più brevi tempi possibili, tenendo informati immediatamente i sindacati e i lavoratori sugli aggiornamenti».

La Regione, solidale con i lavoratori del Sulcis, assicura che l’incontro con il ministro Urso «non potrà essere l’ennesimo tavolo interlocutorio ma dovrà fare chiarezza: noi abbiamo lavorato a un piano per dare certezza agli imprenditori anche per le vertenze Sider Alloys e Eurallumina».

(Unioneonline/Fr.Me.)

