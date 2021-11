Alla scadenza delle 20 di oggi non è stata presentata alcuna candidatura alla segreteria regionale del Pd in vista delle Primarie del 12 dicembre. A questo punto il voto democratico slitterà all’anno prossimo.

Ma a decidere in ultima battuta sarà la segreteria nazionale che già aveva fissato per il 7 dicembre la data entro la quale si sarebbe dovuto celebrare il congresso sardo. E ora, in teoria, il partito sarebbe commissariabile.

Non ha avuto successo, dunque, il tentativo delle correnti di individuare un candidato condiviso. Per ora, sino a Primarie che dovrebbero tenersi a gennaio o febbraio resterà alla guida l’attuale segretario Emanuele Cani.

