«La riforma costituzionale è un'arma di distrazione di massa. Domani con questa riforma sarebbe una persona a decidere del voto del Parlamento, cambia tutto, smantella la repubblica parlamentare». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla manifestazione “Per un futuro più giusto, l'alternativa c'è”, organizzata a Roma in piazza del Popolo.

Davanti a migliaia di sostenitori (oltre 50mila secondo gli organizzatori) la leader dem ha aggiunto: «Giù le mani dalle prerogative del Presidente della Repubblica, è una deriva plebiscitaria. Giorgia Meloni non vuole governare ma comandare, la destra ha sempre sognato di smantellare la Repubblica parlamentare per l'uomo solo al comando, ma la storia di questo Paese ha dato e non è andata bene».

«Siamo noi – ha aggiunto Schlein nel suo discorso – a dover ricostruire un campo progressista. Siamo qua per costruire una speranza al Paese, e questa piazza è la nostra risposta. Da questa piazza parte una fase nuova, non ci lasciamo qui, dovremo continuare a lavorare insieme, giorno per giorno, e non lo facciamo da soli. L'alternativa c'è – ha concluso – se la facciamo vivere insieme, continueremo a cercare convergenze con le altre forze di opposizione».

In piazza del popolo anche Giuseppe Conte, presidente del M5S: «Io sono per il campo giusto e non per il campo largo. Siamo oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni», ha detto il leader dei 5 Stelle.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata