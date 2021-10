I due candidati sindaco Settimo Nizzi e Augusto Navone sono tra i 6680 olbiesi che hanno votato prima delle 12. Un’affluenza del 13,53 per cento in leggero calo rispetto a cinque anni fa (il dato finale fu del 66,70 per cento) ma nel 2016 si votava solo la domenica.

Il candidato Sindaco Settimo Nizzi nel seggio elettorale (Foto Antonio Satta).

Settimo Nizzi ha votato poco dopo le 11 di stamattina nel seggio numero 32 della scuola primaria di via Vignola, Olbia nord, mentre Augusto Navone ha deposto la scheda nell’urna poco prima delle 12 nel seggio numero 1 della scuola media Ettore Pais, in via Nanni, la sezione elettorale del centro storico. Entrambi ottimisti e sorridenti davanti ai fotografi. La giornata elettorale sta scorrendo tranquilla, senza particolari problemi.

Il candidato Sindaco Augusto Navone nel seggio elettorale. (Foto Antonio Satta).

L’attesa è comunque altissima: a differenza di cinque anni fa, quando erano in campo cinque aspiranti sindaci, la sfida è a due e – a meno di un’improbabile parità assoluta – Olbia avrà il suo sindaco domani sera senza attendere un turno di ballottaggio.

Il sindaco uscente, Settimo Nizzi, medico, 64 anni, guida il centrodestra, a suo sostegno sei liste. Lo sfidante, Augusto Navone, 65 anni, biologo, direttore dell’Area marina protetta di Tavolara, è il leader della grande coalizione civica, otto liste che rappresentano il centrosinistra, il M5S, movimenti civici e identitari e una frangia che proviene dal centrodestra.

Sono chiamati al voto 48.348 elettori, 1400 in più rispetto alla tornata di cinque anni fa.

