«Non so quale sia l'idea di futuro del governo, in questi mesi avete colpito i più fragili e i più poveri e sono preoccupata per le dichiarazioni di Nordio che legittimano l'evasione fiscale». Così la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo alla Camera al dibattito sul Pnrr.

Parole dure, in risposta ad alcune dichiarazioni del ministro della Giustizia su evasione fiscale e sulla riforma del sistema sanzionatorio.

«Se un imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro “io pago fino all'ultimo centesimo di imposte e pago voi e voi mi dovete far dormire sonni tranquilli” non ci riuscirebbe, perché comunque qualche violazione verrebbe trovata», aveva detto Nordio parlando a convegno a Milano sul nuovo sistema sanzionatorio della riforma tributaria.

Dichiarazioni cui ha replicato la leader dei dem a Montecitorio: «Il ministro – ha detto nel suo intervento Elly Schlein – ci faccia capire se la linea del governo Meloni è quella di usare la clava per i poveri e fare le carezze agli evasori, perché noi non siamo d'accordo».

