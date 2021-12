Trattative in corso in maggioranza in vista della nomina dei direttori generali delle nuove Asl previste dalla riforma approvata lo scorso anno ma operativa dall’1 gennaio.

Per domani alle 12 il governatore Christian Solinas ha convocato a Villa Devoto un vertice con tutti i segretari delle forze di centrodestra: si lavora per chiudere il cerchio sui nomi dei dg delle otto costituende Asl, dell’Ares, dell’Areus, del Brotzu e delle due Aziende ospedaliere universitarie di Cagliari e Sassari. La rosa da cui attingere è quella dei 35 idonei alla carica di dg già selezionata dalla commissione di valutazione su 75 domande di candidati tutti inseriti nell’elenco nazionale degli idonei. La seduta di Giunta per le delibere di nomina dovrebbe essere convocata per dopodomani, 30 dicembre.

© Riproduzione riservata