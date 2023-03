Benjamin Netanyahu ha incontrato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

«Sono rimasto molto colpito dalla sua leadership e di come stia portando avanti il suo lavoro», ha dichiarato il primo ministro israeliano, al termine del colloquio con la premier italiana. «Con l'Italia abbiamo un'amicizia che è di lunga durata e crescente, e credo che stia per assumere una dimensione ancora maggiore. Sono colpito dalla visione di Meloni e dalla decisione di portare i nostri rapporti ancora più avanti. C'è spazio per una enorme collaborazione e un miglioramento», ha aggiunto il capo del governo di Israele.

Netanyahu ha parlato anche di affari: «Vorremmo accelerare le esportazioni di gas verso l'Europa attraverso l'Italia. Ora c'è la partecipazione dell'Eni nel nostro progetto, ma riteniamo di poterle portare a un livello ancora superiore». E a proposito dell'interscambio economico tra i due Paesi ha fatto sapere: «La prima cosa che voglio dire a Meloni è di fare una visita a Gerusalemme accompagnata poi da 50 o 100 aziende leader. Vogliamo condividere con voi il nostro vantaggio tecnologico». Ha infine auspicato «un salto significativo nella cooperazione economica tra governi e imprese» italiane e israeliane.

«Vogliamo organizzare un nuovo incontro intergovernativo. Siamo pronti a favorire ogni processo politico nei rapporti tra Israele e Palestina e a fare tutto quello che possiamo per facilitare la ripresa di accordi e per la descalation», ha spiegato Meloni dopo l’incontro, «il governo è impegnato con un grande lavoro contro l'antisemitismo: abbiamo un'amicizia che viene da lontano».

