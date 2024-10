Faccia a faccia tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni oggi al Quirinale.

Il capo dello Stato e la presidente del Consiglio hanno avuto un breve colloquio dopo la riunione del Consiglio Supremo di Difesa, intrattenendosi per parlare in privato. Tanti i temi caldi da affrontare: dallo scontro tra governo e magistratura alla vicenda dei migranti nel centro in Albania, passando per il richiamo del Consiglio Ue alla Polizia italiana tacciata di «razzismo».

Proprio oggi, inoltre, il Capo dello Stato ha firmato la manovra che è andata all'esame della Camera. Ancora in attesa invece per il decreto sui migranti sui Paesi sicuri.

