Meloni sfida il Pd, è pronta a mandare Mario Draghi al Quirinale, se subito dopo si andasse al voto.

Nel corso della conferenza stampa in cui – dalla sede del suo partito a Roma - ha commentato i risultati delle amministrative, la leader di Fratelli d’Italia ha detto: “Se Letta e il Pd sono coerenti e così sicuri della loro capacità, lancio la sfida. Fratelli d’Italia è disponibile a votare Draghi alla presidenza della Repubblica a patto che si vada a votare subito”.

“Ho sentito dire da Letta nella sua trionfalistica conferenza stampa che la destra è battibile”, ha aggiunto. “Certo, in democrazia se ci si misura si batte o si è battuti, ma il punto è se si è disponibili a misurarci. Noi siamo pronti. Se Letta e il Pd sono coerenti con quello che dichiarano e sono così sicuri delle loro capacità e possibilità, io lancio una sfida al segretario del Pd: FdI è disponibile, ammesso che sia disponibile anche lui, a votare per Mario Draghi alla presidenza della Repubblica a patto che si vada a votare immediatamente e ci si misura in campo aperto in libere elezioni".

