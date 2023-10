Un video con un gruppo di persone in metropolitana che, dirette –come sembra - alla manifestazione indetta sabato dalla Cgil a Roma, cantano in coro: «La Meloni è una p...a».

Lo ha postato sui social la stessa premier Giorgia Meloni, in un post che chiama in causa il segretario generale del sindacato, Maurizio Landini. «Ho sempre rispetto del dissenso – scrive la presidente del Consiglio – ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi "slogan politici" di alcuni militanti della CGIL. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri».

E la replica del leader Cgil non si è fatta attendere: «Non conosco i protagonisti del video girato sulla metropolitana di Roma. In ogni caso, condanno senza se e senza ma quegli insulti violenti e sessisti, che non fanno parte della cultura e della pratica della mia organizzazione», ha detto Landini commentando l’episodio.

(Unioneonline/l.f.)

