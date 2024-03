La foto della premier Giorgia Meloni che ieri in Aula si è coperta la testa con la giacca è apparsa oggi in prima pagina sul Wall Street Journal, accompagnata dalla frase che il leader dei Verdi Angelo Bonelli le aveva appena rivolto: «Don't Look at Me With Your Disturbing Eyes», non mi guardi con quegli occhi inquietanti.

Su quello scatto è tornata la stessa Meloni che ha ironizzato sui social: «Noto lo scalpore di diversi esponenti dell'opposizione perché alle parole del leader dei Verdi Bonelli rivoltemi in Aula, "non mi guardi con sguardo inquietante”, ho risposto coprendomi ironicamente il volto per non destare ansietà al collega. Non so cosa intendesse con “sguardo inquietante”, ma mi scuso con il collega e con chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito».

È stata lei stessa poi a pubblicare una serie di foto ieri in Aula alla Camera, inclusa quella in cui si copre completamente la testa con la giacca.

Sul caso è tornato anche Bonelli: «Non potevo pensare che reagisse a quel modo», ha detto, intervistato a Un giorno da pecora. «Non avevo mai visto una cosa del genere, nemmeno quando andavo a scuola… Quello è il Parlamento, io potrei aver detto anche una cosa fuori luogo ma la reazione può essere quella? La foto non è andata solo sul Wall Street Journal, ha fatto il giro del mondo. E non è un problema solo suo, ma dell'Italia. Rischiamo di fare la figura delle macchiette». Ma quando parlava di sguardo inquietante a cosa si riferiva? «Occhi vitrei che guardavano… gli occhi di una persona evidentemente non interessata a ciò che dicevo ma a derubricarlo».

