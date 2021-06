Chi è stato messo alla porta dal sindaco ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni amministrative da protagonista. Una rivincita? Chissà. Nella provincia Oristanese il prossimo ottobre i cittadini di diciannove Comuni saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco. Nell'elenco c'è anche Marrubiu: qui la sfida è già calda. É uscito allo scoperto l'ex assessore e ex vicesindaco Luca Corrias che ha annunciato la sua candidatura da sindaco sui social. La spaccatura tra lui e la Giunta si racconterà anche attraverso i manifesti elettorali.

Il sindaco Andrea Santucciu un paio di mesi fa aveva deciso di mettere alla porta Corrias. Questo perché a detta del primo cittadino il rapporto di fiducia e collaborazione era venuto a mancare. Il sindaco aveva dichiarato più volte che l'ormai ex assessore stava tramando una candidatura alle spalle di tutti gli assessori. Corrias, ora semplice consigliere, intanto va avanti per la sua strada: «Ho deciso di continuare il mio impegno per Marrubiu, con un rinnovato entusiasmo e con l'esperienza maturata in questi anni - ha detto Corrias -. Il mio ruolo di vice sindaco e assessore si è concluso a marzo con un confronto che si è svolto nelle giuste sedi istituzionali. Il mio stimolo a far di più, a imparare, a crescere e a impegnarmi per il mio paese è invece ancora più vivo. Mi impegno a costruire una proposta aperta al contributo di tutti, con l'obiettivo di presentare un progetto per l'amministrazione del paese di crescita e rinnovamento».

