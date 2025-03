La Lega allestisce i gazebo domani 8 marzo e domenica 9. Lo fa in tutta Italia, Sardegna compresa. Nell’Isola sono tredici le piazze – sotto l’elenco completo – dove il partito spiegherà il percorso da seguire «per la definitiva rottamazione delle cartelle esattoriali, una pace fiscale pensata per milioni di italiani in buona fede», si legge nelle locandine che stanno girando sui social. E poi la questione della guerra in Ucraina, per la quale il Carroccio chiede «lo stop».

Il commento

«L’8 e 9 marzo – ha scritto in una nota il segretario regionale Michele Ennas – la Lega Sardegna sarà in piazza con i suoi gazebo e banchetti per chiedere la fine della guerra e per accelerare sulla rottamazione di milioni di cartelle esattoriali». Ennas accusa gli avversari politici: l’iniziativa nasce «per contrastare l’europatrimoniale che vuole imporre la sinistra», quindi l’affondo contro il piano Ue perché «qualcuno in Europa evoca il riarmo», si legge nella nota senza mai fare riferimento alla maggioranza di Ursula von der Leyen. «I nostri gazebo saranno, come sempre, l’occasione per incontrare i cittadini sardi e proseguire la nostra campagna di ascolto e condivisione – sottolinea Ennas -. Lo facciamo anche nel giorno della Festa della donna, confermando il nostro sostegno al Codice rosso anti-violenza voluto proprio dalla Lega».

Sabato 8 marzo

Queste le città dove saranno allestiti i gazebo della Lega:

Carbonia, piazza Ciusa (zona Mercato civico) dalle 9,30 alle 13;

Cagliari, via Quirra (zona Mercato civico) dalle 10 alle 13;

Oristano, piazza Roma dalle 10 alle 13;

Olbia, corso Umberto I (fronte Municipio) dalle 9,30 alle 13;

Tortolì, piazza Multipiano dalle 10 alle 13;

Porto Torres, piazza XX Settembre dalle 10 alle 13;

Selargius, piazza Boiardo (Su Planu) dalle 17,30 alle 20.

Domenica 9 Marzo

La Maddalena, piazza Garibaldi dalle 9,30 alle 13;

Iglesias, piazza Sella dalle 10 alle 13;

Quartu Sant'Elena, piazza Luigi Olla (lungomare Poetto) dalle 10 alle 13;

Golfo Aranci, via Armando Diaz dalle 10 alle 12;

Sassari, piazza Castello dalle 10 alle 13;

Alghero, piazza Pino Piras dalle 17,30 alle 20,30.

