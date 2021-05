"E ci risiamo con le menzogne della sinistra. Oggi, apprendo da alcuni giornali e da alcuni esponenti politici che in una scuola di Messina si sarebbe creato un polverone per una mia partecipazione a un incontro obbligatorio per studenti. Mi duole informare questa gente che non ho mai ricevuto alcun invito a un evento del genere e che, in ogni caso, non avrei mai accettato, ritenendo da sempre che la presenza degli esponenti politici nelle scuole non possa essere in alcun modo imposta agli studenti”.

Lo ha scritto in un post pubblicato Facebook Giorgia Meloni.

"Non posso rispondere di cose delle quali non so assolutamente nulla e che non condivido", ha concluso la presidente di Fratelli d'Italia.

(Unioneonline/F)

