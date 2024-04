La Giunta Todde inizia a cancellare le delibere last minute adottate dalla precedente, guidata da Christian Solinas, a due giorni dalle elezioni di febbraio. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, il nuovo esecutivo ha deciso di ritirare la designazione dei componenti del collegio dei revisori dei conti di Agris, Laore e Argea, stabilita lo scorso 23 febbraio dal centrodestra.

Lo spoils system viene applicato anche all’Aspal: la Giunta ha preso atto della scadenza dell’incarico del direttore generale, Maika Aversano, e su disposizione dell’assessora al Lavoro, Desiré Manca, ha dato mandato alla direzione generale del Personale di avviare subito le procedure per la selezione di un nuovo direttore.

Fra due giorni è stata fissata una riunione straordinaria per la nomina del commissario del Comune di Cagliari: la guida è vacante dalle dimissioni del sindaco Paolo Truzzu.

Intanto oggi la presidente Todde e gli assessori hanno affrontato anche altri temi.

Su proposta della governatrice, in vista della imminente campagna antincendi «e per assicurare una pronta operatività al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Giunta ha deliberato l’avvio di procedure selettive per la copertura delle direzioni di servizio attualmente vacanti all’interno del Corpo e di prorogare straordinariamente alcuni degli attuali incarichi».

Sempre su proposta dell’assessora Desiré Manca, l’esecutivo ha stabilito di proseguire nel progetto sperimentale di politica attiva del lavoro per il biennio 2024/2026, volto a favorire il reinserimento degli ex lavoratori del settore cartario, ex cartiera di Arbatax. La giunta ha quindi dato mandato all’assessora Manca di provvedere alla stipula un accordo con la provincia di Nuoro per la definizione delle procedure e ha previsto il trasferimento delle risorse necessarie in favore dell’Aspal.

Ripartiti poi 40 mila euro per le attività legate a sa Die de sa Sardigna tra i Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Iglesias, Carbonia, Sanluri, Villacidro, Lanusei, Tortolì, Tempio e Olbia.

Prime decisioni anche per l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi: via libera alla deliberazione di Ares riguardante l’adozione del programma di rilevazione e gestione delle infezioni in ambito chirurgico. Sempre su proposta di Bartolazzi, è stato approvato il piano di potenziamento della rete regionale di cure palliative e deliberata la riapertura dei termini del procedimento di accreditamento delle strutture sanitarie destinate all’erogazione di cure domiciliari. Via libera anche alla programmazione della spesa pluriennale per il programma di potenziamento dei servizi di telemedicina, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

