La battaglia per l’insularità cerca di resistere alla crisi di governo. L’ultimo passaggio dell’iter per inserire in Costituzione il riconoscimento della peculiarità delle Isole non sarà avviato oggi alla Camera, come inizialmente previsto, ma venerdì 22 luglio.

Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio che, alla luce della crisi, ha stabilito che le discussioni generali calendarizzate per oggi alle 14 non avranno luogo, domani è invece convocata un’altra capigruppo per definire i lavori di mercoledì, mentre per venerdì l’ordine del giorno prevede proprio la modifica dell’articolo 119 della Costituzione per il superamento degli svantaggi derivanti dall’insularità (approvata in seconda deliberazione in Senato e già approvata in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera).

© Riproduzione riservata